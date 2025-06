Savona, ragazzo accoltellato in Darsena, lite per questioni di gelosia

Savona – Aveva già aggredito il rivale rompendogli un braccio con un bastone il 24enne accusato della violenta aggressione a coltellate avvenuta alla Darsena nella notte tra il 25 e il 26 giugno scorsi.

Lo hanno scoperto gli agenti della Squadra Mobile a seguito delle indagini che hanno portato all’individuazione del responsabile delle coltellate.

La polizia era intervenuta in piazza Mameli dove era segnalata la presenza di un ragazzo di 27 anni con la schiena insanguinata.

Gli agenti avevano scoperto che la vittima era stata colpita poco prima da una persona che era poi fuggita.

Grazie alle telecamere di sicurezza e a successive indagini gli agenti hanno scoperto che l’assalitore era il 24enne e che aveva già ferito la sua vittima colpendola con un bastone qualche giorno prima e causando una frattura al braccio.

Per motivi in via di accertamento, però, la vittima non avrebbe presentato denuncia e l’aggressore, che forse lo aveva seguito o forse incontrato per caso, avrebbe deciso di aggredirlo nuovamente e questa volta con un’arma da taglio.

Il ragazzo ferito è in via di miglioramento in ospedale.

