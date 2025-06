Albenga, ancora una rissa nella notte

Albenga (Savona) – Ancora una violenta rissa nella notte e ancora proteste e indignazione dei residenti che chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine.

L’ultimo episodio la notte appena trascorsa quando, poco prima dell’una, è scoppiata una violenta lite tra due diversi gruppi di ragazzi e ragazze.

Prima sono volate parole grosse ed insulti e poi, quando gli animi si sono surriscaldati, complice anche qualche bicchiere di troppo, si è passati alle mani.

I due gruppi si sono affrontati a pugni, schiaffi e calci e con il lancio di oggetti che ha seminato il panico tra turisti e residenti.

Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, chiamate dai passanti, persino una ragazza è rimasta ferita nello scontro, raggiunta ad un sopracciglio da un pugno o da una gomitata. Per lei e per altre due persone è scattato l’intervento dell’ambulanza del 118 della Croce Bianca e il passaggio in ospedale per le cure del caso.

I carabinieri hanno fermato ed identificato alcuni giovani ed è ora in corso la ricostruzione di quanto avvenuto.

Residenti e operatori della zona chiedono interventi urgenti per porre fine a risse ed episodi di violenza che hanno pesanti ripercussioni sul turismo.

