Meteo Liguria, ancora sole e caldo opprimente

Il rafforzamento dell’anticiclone di origine sub-tropicale sull’area del Mediterraneo garantisce tempo stabile e soleggiato almeno sino alla fine del mese, domani, ma con temperature superiori alla media che porteranno anche oggi alla sensazione di caldo opprimente.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 29 Giugno 2025

Giornata con tempo stabile e soleggiato sull’intera regione, addensamenti pomeridiani sui rilievi avranno carattere temporaneo.

In serata, qualche nube potrà interessare imperiese e savonese, senza conseguenze associate.

Venti al mattino, deboli o, al più, moderati settentrionali, poi a regime di brezza.

Mare calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie o in lieve ed ulteriore aumento.

Sulla costa temperature minime tra +23°C/+28°C e massime tra +30°C/+36°C

Nell’interno temperature minime tra +14°C/+23°C e massime tra +31°C/+35°C