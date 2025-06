Incidente mortale ad Ormea, la vittima è Claudio Prioglio

Savona – Era originario e risiedeva nella provincia di Savona Claudio Prioglio, il 44enne rimasto vittima del terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di Ormea, lungo la Strada Statale 28.

Le condizioni dell’uomo sono apparse gravi fin da subito. Proprio per velocizzare le operazioni di soccorso, era stato allertato anche l’elicottero, ma i sanitari del 118 giunti sul posto, dopo aver tentato a lungo di rianimare l’uomo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Rimane da chiarire ancora l’esatta dinamica di quanto successo, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che la caduta sia avvenuta a seguito di uno scontro con un’auto.

Il 44enne era originario di Albenga ma viveva da tempo ad Andora, sempre nel savonese.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]