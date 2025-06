Ventimiglia, violenta una turista al mercato e aggredisce i poliziotti

Ventimiglia (Imperia) – Un uomo di 26 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine perché accusato di aver violentato una turista nei pressi di un mercato.

É accaduto nelle prime ore del pomeriggio di venerdì 27 giugno, quando i poliziotti sono intervenuti sul posto e si sono messi immediatamente sulle tracce del presunto responsabile.

L’uomo è stato individuato poco più tardi e, alla vista degli agenti, ha iniziato ad inveire nei loro confronti, aggredendoli e causando il ferimento di quattro di loro.

Solo in un secondo momento è stato fermato, arrestato e condotto prima in Questura e successivamente in carcere.

Sono state avviate le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto e per fare chiarezza su altri episodi di questo genere accaduti nella zona nell’ultimo periodo.

