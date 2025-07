Genova, pedone investito in piazza Cavour: trasportato all’ospedale

Genova – Un altro pedone travolto mentre attraversa la strada. L’ultimo episodio di questo tipo in ordine di tempo è avvenuto questa mattina nei pressi di piazza Cavour, dove un uomo è stato travolto da un furgoncino che stava procedendo in direzione di corso Aurelio Saffi.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei confronti del ferito per trasportarlo successivamente all’ospedale Galliera in codice giallo, quello di media gravità. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, per la quale sono stati avviati tutti gli accertamenti necessari anche a chiarire se l’uomo stesse attraversando o meno sulla strisce pedonali. Lievi, invece, le ripercussioni sul traffico.

