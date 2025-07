Alga tossica rilevata in mare a Genova, scatta l’allerta

Genova – Torna anche quest’anno l’allerta “alga tossica” e torna il pericolo di intossicazioni e reazioni allergiche per chi fa il bagno nei tratti di mare interessati dalla “fioritura” dell’alga Ostreopsis ovata.

L’alga si riproduce in modo consistente in particolari condizioni meteo marine come il mare caldo e l’assenza di moto ondoso. In presenza di grossi quantitativi di questo tipo di micro-alga, visibile al microscopio, avviene la cosiddetta “fioritura” che può essere seguita dal rilascio di sostanze fortemente irritanti che hanno già prodotto, nel passato, intossicazioni e malori tra i bagnanti come era avvenuto nel 2019 proprio a Quinto ma

A scoprire la presenza della cosiddetta alga tossica sono stati i tecnici di Arpal che monitorano costantemente le condizioni delle acque balneabili. I prelievi di acqua di mare avvengono settimanalmente e durante l’ultimo controllo è stata trovata una quantità significativa di esemplari di Ostreopsis nell’area individuata come: “Area n. 8 – Stazione di monitoraggio Genova Quinto Bagnara”.

L’area n. 7 “Stazione di monitoraggio Genova Mulino di Crevari” rientra invece nella fase di routine.

La fase di allerta non prevede alcun effetto significativo per la cittadinanza, ma è bene prestare maggiore attenzione.

Si segnala che, in presenza di fioritura dell’alga Ostreopsis ovata, possono verificarsi effetti temporanei e reversibili sull’uomo, principalmente a carico delle prime vie respiratorie, dovuti al contatto con l’acqua di mare o all’inalazione dell’aerosol marino (particelle sollevate da vento e spruzzi).

Si raccomanda pertanto prudenza nella frequentazione delle zone interessate, soprattutto in giornate ventose o con mare agitato.

Per consultare i dati aggiornati sul monitoraggio e approfondire le informazioni relative all’alga Ostreopsis ovata, è possibile visitare il sito di ARPAL al seguente link:

https://www.arpal.liguria.it/tematiche/mare/ostreopsis-ovata.html#per-saperne-di-piu

Il Comune di Genova è in costante contatto con ARPAL e ASL per garantire un monitoraggio continuo della situazione e adottare, se necessario, ulteriori misure di tutela della salute pubblica.