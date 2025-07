Cervo, malore fatale in mare, morto un 75enne

Cervo (Imperia) – Malore fatale, ieri sera, per un uomo di 75 anni soccorso sulla spiaggia, nei pressi di via alla Marina. L’uomo, intorno alle 19, si era tuffato in mare ma poco dopo si è sentito male perdendo rapidamente i sensi.

Soccorso da altri bagnanti e trasportato a riva, l’uomo è stato sottoposto a tentativi di rianimazione anche da parte del personale sanitario del 118 intervenuto insieme alla Croce d’Oro di Cervo ma senza successo.

Il corpo è stato trasferito in obitorio per gli accertamenti medico-legali mentre sull’episodio indaga la Capitaneria di Porto intervenuta dopo l’allarme lanciato al numero di emergenza 112.

Quasi certamente l’uomo è rimasto vittima di un malore.