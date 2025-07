Emergenza caldo, nove accessi all’ospedale San Martino, morto un 85enne

Genova – Il caldo e le alte temperature non danno tregua a Genova e a tutta la Liguria. Fino a venerdì è previsto il livello di allerta 3 – il più alto, corrispondente al bollino rosso – sul capoluogo e, in generale, le temperature non si abbasseranno almeno fino al weekend.

Nelle ultime ore sono stati sfiorati i 40°C nello spezzino, mentre a Genova un autista della cremagliera Principe-Granarolo ha accusato un malore mentre si trovava alla guida a causa delle alte temperature e ed è stato trasportato all’ospedale.

Intanto, l’ospedale San Martino ha comunicato l’aggiornamento odierno sugli accessi al pronto soccorso dovuti alle alte temperature. Purtroppo, tra le nove persone che hanno effettuato l’accesso all’ospedale, una è morta: si tratta di un 85enne residente a Genova.

“A fronte delle numerose richieste di aggiornamento – si legge nella nota – circa l’ingresso di pazienti in Pronto Soccorso con sintomi riconducibili al caldo, vi segnaliamo che in data odierna sono stati registrati, come anche nella giornata di ieri, 9 accessi per disidratazione e dinamiche correlate alle alte temperature. In tutti i casi si è trattato di pazienti anziani, fragili, con co-morbidità. Si segnala inoltre che uno di questi pazienti, entrato per disidratazione e con co-morbidità, è stato vittima di scompenso cardiaco che ne ha causato il decesso. Si tratta di un uomo anziano di 85 anni residente a Genova. Presso il Pronto Soccorso prosegue senza sosta la consegna di bottigliette d’acqua ai pazienti e accompagnatori, come da tradizione”.——————————————————————————————————

