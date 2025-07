Genova, il caldo non si ferma: bollino rosso fino a venerdì

Genova – Non lascia pace il caldo che in questi giorni si sta abbattendo sulla Liguria e su Genova, dove il livello di allerta 3 – il più alto, che corrisponde al bollino rosso – è stato confermato anche per le giornate di mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 luglio.

Le temperature sopra alla media, quindi, interesseranno ancora la nostra regione anche nei prossimi giorni. Nella giornata di lunedì, come comunicato da Arpal, si è sfiorata quota 40°C nello spezzino.

Anche nei prossimi giorni le temperature supereranno quota 35°C, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

L’invito della Protezione Civile, rivolto specialmente alle persone più fragili, è quello di non uscire nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, consumare pasti leggeri e prestare attenzione alla conservazione dei farmaci.

