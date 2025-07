Genova, incendio in Porto a Genova: intervento dei soccorsi

Genova – Attimi di paura si sono vissuti in Porto a Genova nel corso della mattinata odierna, mercoledì 2 luglio. É avvenuto nel bacino portuale di Sampierdarena, nell’area adiacente a Calata Bettolo. Qui, intorno alle 7:45, un incendio si è sviluppato nella zona utilizzata per l’assemblaggio della nuova Torre Piloti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno permesso di circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza la zona dove non c’era operatività portuale ma erano presenti materiali di cantiere. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche la Polizia di frontiera e la Capitaneria di porto.

Per ragioni di sicurezza sono state limitate le attività dei terminal confinanti mentre per garantire le operazioni di spegnimento dell’incendio è stata momentaneamente interrotta la viabilità interna nell’area di Calata Bettolo. Sono attualmente in corso le operazioni per ripristinare la viabilità e risolvere il congestionamento dei mezzi, mentre al momento sono ancora da chiarire le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]