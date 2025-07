Volo Genova-Bruxelles in ritardo di più di 4 ore, passeggeri rimborsati

Genova – Più di quattro ore fermi in attesa del decollo dell’aereo che, per motivi di viaggio, lavoro o salute, avrebbe dovuto portare decine di passeggeri nella capitale belga di Bruxelles. É avvenuto lo scorso 30 aprile presso l’Aeroporto di Genova, dove un volo Ryanair in partenza alle 12:35 è decollato soltanto a pochi minuti dalle ore 17. I passeggeri del volo hanno ricevuto un rimborso di 250 euro.

“Ancora una volta – scrive ItaliaRimborso – i diritti dei passeggeri aerei vengono tutelati in sede giudiziaria. Il Giudice di Pace di Genova ha accolto integralmente la domanda presentata da ItaliaRimborso, in rappresentanza di un passeggero genovese, condannando la compagnia aerea Ryanair al pagamento di 250 euro a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato del volo FR4965 del 30 aprile 2023, con tratta Genova – Bruxelles Charleroi.

Il volo, programmato con partenza alle ore 12:35, è decollato solo alle 16:55, giungendo a destinazione con oltre quattro ore di ritardo rispetto all’orario previsto. A nulla sono valse le eccezioni sollevate dalla compagnia irlandese, che ha tentato di giustificare il disservizio con presunte circostanze eccezionali legate a un bird strike avvenuto su un volo precedente.

Il Giudice, rigettando ogni difesa di Ryanair, ha chiarito che la documentazione prodotta non era idonea a dimostrare l’esistenza di eventi straordinari tali da escludere il diritto alla compensazione. Inoltre, ha sottolineato che il ritardo rientra pienamente nella fattispecie prevista dall’art. 7 del Regolamento CE 261/2004, che garantisce una compensazione forfettaria di 250 euro per tratte inferiori a 1500 km in caso di ritardo superiore alle tre ore.

«Questa sentenza conferma ancora una volta la fondatezza delle nostre azioni legali e l’importanza di difendere con fermezza i diritti dei viaggiatori – commentano da ItaliaRimborso – . Invitiamo tutti i passeggeri che subiscono disservizi aerei a rivolgersi a professionisti specializzati per ottenere quanto loro spetta per legge»”.

