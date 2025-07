Liguria nella morsa del caldo, Bollino rosso sino a venerdì

Non accenna a mollare la Liguria ed il Nord Italia in generale l’ondata di caldo opprimente generata dal campo di alta pressione ben stabile sul Mediterraneo. La Protezione Civile ha diramato anche per oggi giovedì 3 luglio e domani venerdì 4 luglio il Bollino Rosso ovvero il livello di allerta 3, il più alto.

Attese quindi anche per oggi e domani temperature sopra alla media stagionale, afa che aumenta la sensazione di caldo percepito e temperature massime che in questi giorni hanno fiorato i 40 gradi centigradi nello spezzino.

Condizioni climatiche che stanno causando una ondata di ricoveri negli ospedali soprattutto per anziani e malati cronici e che ieri potrebbero aver causato il primo decesso con la morte di un 85enne arrivato in gravi condizioni all’ospedale San Martino.

Resta valido l’invito della Protezione Civile, rivolto specialmente alle persone più fragili (anziani, bambini e persone con malattie croniche) a non uscire nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, consumare pasti leggeri e prestare attenzione alla conservazione dei farmaci e del cibo.

