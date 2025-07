Sanremo, turista di 90 anni muore sulla spiaggia alla Foce

Sanremo (Imperia) – E’ un turista di 90 anni in vacanza in Liguria, l’uomo trovato morto questa mattina, intorno alla 7, sulla spiaggia di via San Rocco, nella zona della Foce.

Alcuni bagnanti avevano visto l’uomo a terra, sulla spiaggia e si erano avvicinati cercando di capire se avesse bisogno di aiuto ma capendo velocemente che era ormai cadavere.

Subito la chiamata di emergenza al numero 112 che ha inviato le forze dell’ordine e il soccorso medico e sanitario del 118 ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Probabilmente un malore lo ha colpito in acqua e l’uomo ha fatto a tempo a tornare a riva prima di perdere i sensi morendo poco dopo.

Il corpo senza vita dell’uomo è stato trasferito in obitorio per gli accertamenti medico legali mentre la Capitaneria di Porto cercava di dargli un nome.

L’anziano è stato identificato e sono stati avvisati i parenti.

Pochi giorni fa, il 1 luglio, un 75enne era deceduto mentre nuotava in mare davanti a via della Marina a Cervo.

Anche in quel caso si sospetta un improvviso malore.

(foto di Archivio)

