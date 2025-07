Tragedia a Pontetto, è Fabrizio Favata l’uomo morto durante un bagno in mare

Bogliasco – Si chiamava Fabrizio Favata, aveva 54 anni ed era un infermiere dell’ospedale San Martino di Genova l’uomo morto ieri nel tardo pomeriggio dopo un tuffo in mare dalla scogliera di Pontetto.

La causa del decesso sarebbe riconducibile ad un malore, che non avrebbe lasciato scampo all’uomo nonostante i tentativi di soccorso di alcuni dei presenti, che hanno riportato l’uomo a riva e hanno richiesto l’intervengo dell’ambulanza.

Sul posto sono giunti la Capitaneria di porto, i Carabinieri e i sanitari del 118, i quali hanno a lungo tentato di rianimare l’uomo ma, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La vittima si trovava al mare insieme al figlio piccolo, che purtroppo ha assistito alla tragedia.

Sono decine i messaggi di cordoglio che in queste ore sono stati pubblicati sui profili social da colleghi, amici e conoscenti dell’uomo che piangono la sua scomparsa e si stringono nel dolore del figlio, della compagna e di tutti i suoi cari.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]