Meteo Liguria, ancora caldo e sole, peggioramento domenica

Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo e sull’Italia resta ben saldo nella sua posizione allontanando le perturbazioni in arrivo. In Liguria restano confermate, almeno sino a domani, sabato 5 luglio, condizioni di caldo intenso ed opprimente. Domenica è atteso il passaggio di una perturbazione che dovrebbe portare un calo termico e possibili temporali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 4 Luglio 2025

Al mattino cielo sereno ovunque a parte forse qualche nube bassa tra Genovese e Savonese.

Nel pomeriggio formazione di qualche temporale di calore sulle testate della Val d’Aveto, ma in allontanamento verso il Piacentino.

Non si esclude qualche rovescio pomeridiano anche nel gruppo Saccarello-Frontè. Fenomeni in cessazione dopo il tramonto.

Sul resto della regione cielo sereno per l’intera giornata.

Venti tendono a disporsi da sud con intensità fino a moderata sui versanti padani nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso

Temperature minime in leggero calo, specialmente in costa. Massime stazionarie o in lieve diminuzione, sia in costa che nell’entroterra

Sulla costa temperature minime tra +22°C/+25°C e massime tra +29°C/+32°C

Nell’interno temperature minime tra +13°C/+20°C e massime tra +29°C/+33°C