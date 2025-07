Albissola Marina, salvato dai cani-bagnino del SICS bambino che rischia di annegare

Albissola Marina (Savona) – Attimi di paura si sono vissuti ieri pomeriggio in spiaggia al Albissola Marina, nel savonese, dove un bambino che si era tuffato in mare da pochi minuti si è improvvisamente trovato in difficoltà.

Fortunatamente, il litorale in questione è sorvegliato dalla squadra della quale fanno parte Mirò e Noelle, i due Golden Retriever che fanno parte della Società Italiana Cani Salvataggio della Liguria.

I due animali e i due istruttori si sono così tuffati in mare per recuperare il minore e sono velocemente riusciti a riportarlo a riva in buone condizioni, prima che la situazione potesse peggiorare ulteriormente.

Quella di ieri era la prima giornata della sorveglianza organizzata dal SICS, che monitorerà le spiagge tutti i sabati e le domeniche (oltre a Ferragosto) dei mesi di luglio e agosto.

