Borgo Fornari, sbanda a causa della pioggia e finisce nel fiume: intervengono i pompieri

Borgo Fornari (Genova) – Un incidente causato dal nubifragio che si è abbattuto nella zona centrale della regione è avvenuto nella tarda serata di ieri. É accaduto nel comune di Borgo Fornari, quando un uomo addetto di una società di vigilanza privata che stava percorrendo la strada a bordo dell’auto ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed ha sbandato, finendo nel sottostante rio Traversa.

Fortunatamente, l’uomo non ha riportato ferito a seguito dell’impatto ed è riuscito ad uscire in maniera autonoma dal mezzo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo e, dopo aver verificato che all’interno dell’abitacolo non si trovasse nessun’altra persona, l’hanno rimosso.

