Genova, la Sindaca Salis annuncia: “Lo Skymetro non si farà”

Genova – La Sindaca Salis è intervenuta con un messaggio condiviso tramite i propri canali social dopo le polemiche delle scorse ore relative allo Skymetro: se da un lato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva rifiutato la richiesta di proroghe o modifiche al progetto presentato dalla precedente giunta di centrodestra, dall’altro il Comune di Genova ha ribadito come l’opera non sia cantierabile entro la data richiesta.

“Lo Skymetro non si farà – esordisce la Sindaca con un videomessaggio -. Oggi abbiamo parlato con il Mit e non abbatteremo una scuola sulla base di un progetto fantomatico e non cantierabile. LO sapeva bene anche la precedente amministrazione che in data 16 maggio aveva chiesto una proroga che ora il Ministero non intende concedere. Ma noi non possiamo andare avanti con questo progetto: non solo non è cantierabile, ma prevede di spostare il Firpo altrove e per questo non ci sono i fondi. Inoltre, prevede una serie di prescrizioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che non è possibile attuare entro la data proposta”.

Salis prosegue attaccando il centrodestra: “Hanno fallito, in questi tre anni hanno utilizzato 19 milioni di denari pubblici per un’opera che non è cantierabile e ora viene chiesto a noi in pochi mesi di trovare una soluzione che loro non sono riusciti a trovare in tre anni. Sappiamo che alla Val Bisagno serve un sistema veloce di trasporto e ci impegniamo a trovare una soluzione ascoltando le istituzioni sul territorio e nazionali e i cittadini e le cittadine”.

