Genova, rapina e aggredisce il titolare di un locale a Sestri Ponente: 22enne arrestato

Genova – É entrato in un locale, ha consumato quello che aveva ordinato e ha provato a dileguarsi senza pagare, colpendo con un violento pugno al volto il titolare che vedendolo allontanarsi ha cercato di fermarlo.

É accaduto nel pomeriggio di ieri nel quartiere genovese di Sestri Ponente e il protagonista è un giovane di 22 anni che è stato arrestato dai Carabinieri e che ora dovrà rispondere dell’accusa di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Alla vista dell’arrivo sul posto dei militari dell’arma, il malvivente ha opposto resistenza per sfuggire all’arresto.

Nonostante questo, è stato fermato e tratto in arresto e trattenuto presso le camere di

sicurezza del Comando Provinciale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]