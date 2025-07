Genova, rimossa la palma che ha travolto Francesca Testino alla Foce

Genova – E’ intervenuta la gru dei vigili del fuoco per rimuovere il tronco della grossa palma che ha travolto ed ucciso Francesca Testino lo scorso 12 marzo in piazza Paolo da Novi.

I resti della palma, caduti tragicamente a terra, erano sul posto dal giorno della tragedia e solo oggi, dopo perizie ed esami, è stata autorizzata la rimozione.

Quel tragico 12 marzo è avvenuto lo schianto, durante un pomeriggio di pioggia fitta, mentre la vittima camminava per alcune commissioni.

Improvvisamente e per cause che sarà un’aula di Tribunale a stabilire, la pianta – che era già inclinata da anni – ha ceduto ed è crollata a terra investendo Francesca Testino.

La funzionaria della Regione Liguria – formatrice del Centro per l’Impiego di via Cesarea, venne colpita a morte e morì poco dopo.

(Foto di Federico Urso)

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]