Tragedia sulle alture di Rapallo, uomo morto dopo la caduta da una fascia

Rapallo – Una tragedia si è verificata questa mattina sulle alture di Rapallo. É avvenuto nei pressi della località di San Martino di Noceto, dove un uomo di circa 80 anni che stava lavorando su una fascia è caduto a ha battuto violentemente la testa, finendo sulla carreggiata della strada provinciale tra Ruta e Santa Maria del Campo e morendo sul colpo.

A trovarlo è stato un automobilista che transitava dalla zona. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto successo, ma l’ipotesi più probabile è appunto quella dell’incidente.

Secondo i primi accertamenti, sembrerebbe che l’uomo fosse un pensionato che viveva da solo poco distante dal luogo dell’accaduto.

