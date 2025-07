Quiliano, bambino di 15 mesi cade da un gioco: trasportato d’urgenza all’ospedale

Quiliano (Savona) – Un bambino di soli quindici mesi è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta da un gioco nell’asilo di Valleggia, nel territorio comunale di Quiliano, nel savonese.

É accaduto nella prima metà della mattinata odierna e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarlo in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Paolo di Savona.

L’impatto con il terreno sarebbe stato violento, ma il piccolo non avrebbe mai perso conoscenza nel trasferimento all’ospedale.

Rimane da chiarire la dinamica di quanto successo e come il bambino abbia fatto a cadere dal gioco sul quale si trovava.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]