Tragedia sulla scogliera a Pontetto, fissati i funerali di Fabrizio Favata

Genova – Saranno celebrati all’interno della chiesa dell’ospedale San Martino di Genova i funerali di Fabrizio Favata, l’infermiere di 54 anni – che lavorava proprio presso l’ospedale -, che è morto lo scorso 2 luglio nei pressi della scogliera di Pontetto, nel comune di Bogliasco. I funerali sono previsti sabato 12 luglio alle ore 11:30.

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio, quando l’uomo stava facendo il suo ingresso in acqua ed è stato colto da un improvviso malore sotto gli occhi del figlio piccolo e della compagna, che erano andati al mare insieme a lui.

Alcuni dei bagnanti presenti si erano accorti della situazione, avevano riportato Favata a riva e avevano chiamato i soccorsi. Nel giro di pochi minuti, sul posto sono giunti i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il 54enne, residente poco distante dal luogo della tragedia, era conosciuto nella zona e molto ben voluto da amici e colleghi. Sono state decine i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti nelle ore e nei giorni successivi alla sua morte.

