Genova, Esselunga e centro commerciale al Palasport, ancora polemiche

Genova – Non accennano a placarsi le polemiche e le discussioni dopo la scoperta dell’ormai prossima apertura di un nuovo centro commerciale all’interno del Palasport. La notizia ha scatenato, tra le altre, la reazione di Confcommercio che ha minacciato azioni legali se il progetto dovesse effettivamente concretizzarsi ed ha ricordato che l’allora sindaco di Genova ed oggi presidente della Regione Liguria, Marco Bucci aveva espressamente escluso, con dichiarazioni alla Stampa l’arrivo al Palasport di un centro commerciale.

A margine di una conferenza stampa in Regione era stato lo stesso Bucci a replicare sostenendo che il termine “centro commerciale” sarebbe improprio.

“Non è un centro commerciale – ha infatti replicato Bucci – si tratta invece di un centro polifunzionale sportivo, così come è stato definito”.

Nella stessa conferenza stampa il presidente della Regione Liguria ha poi attaccato frontalmente il presidente di Confcommercio Liguria, Alessandro Cavo, facendo riferimento alle sue attività e al suo coinvolgimento in attività commerciali nell’area.

“Mi risulta che il presidente di Confcommercio abbia preso lì 13 ristoranti ” ha attaccato Bucci .

Altrettanto velocemente è arrivata la risposta del presidente di Confcommercio: “Ho acquisito insieme a due soci – Marco Pedrelli e Raffaele Timossi – 13 lotti di ristorazione nella marina del Waterfront – come già da me comunicato lo scorso anno a mezzo stampa – non già nel Palasport, cosa che Marco Bucci sa benissimo, ma cerca di strumentalizzare.

Non intendo raccogliere: questione di stile”.