Genova, falsa aggressione fascista: il sindacalista chiede la messa alla prova

Genova – Ha chiesto la messa alla prova Fabiano Mura, il sindacalista della Cgil che aveva denunciato un’aggressione di stampo fascista completamente inventata.

L’uomo è indagato per simulazione di reato dopo che il procuratore aggiunto, Federico Manotti, aveva chiuso le indagini.

Questa misura richiede diversi obblighi, tra cui alcune ore da svolgere presso enti o associazioni che porta all’estinzione del reato.

I fatti risalgono alla mattina dello scorso 15 aprile, quando l’uomo aveva denunciato di esser stato vittima di un’aggressione di stampo fascista da due persone sconosciute, raccontando che queste lo avessero aggredito verbalmente e fisicamente mentre si trovava impegnato nel volantinaggio in alcune zone situate sulle alture del quartiere genovese di Sestri Ponente.

Fin da subito erano emerse alcune incongruenze nel suo racconto, fino a quando lo stesso Fabiano Mura ammise di essersi inventato tutto. Dopo la scoperta, l’uomo è stato sospeso dalla Cgil.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]