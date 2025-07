Sestri Levante, spaccia eroina vicino ad una scuola: arrestato

Sestri Levante (Genova) – Un uomo di 62 anni è stato arrestato dai Carabinieri per aver spacciato sostanze stupefacenti nei pressi di un istituto scolastico.

É avvenuto nel comune di Sestri Levante, dove i militari dell’arma hanno notato l’uomo intento a cedere dell’eroina ad un altro soggetto. I Carabinieri sono così immediatamente intervenuti, fermando le due persone e sottoponendo il soggetto ad un’attenta perquisizione.

Successivamente, è stata anche controllata l’abitazione di residenza del 62enne. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti circa 70 grammi di eroina, già divisi in dosi e quindi pronti per essere anch’essi venduti.

A quel punto l’uomo è stato dichiarato in arresto, trasportato presso il carcere genovese di Marassi e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

