Bambino scomparso a Latte, sequestrata l’auto del testimone

Imperia – È stata sequestrata in serata l’auto del testimone ascoltato nelle scorse ore dagli inquirenti che indagano sulla scomparsa di Allen (e non Alain come precedentemente avevano indicato gli investigatori), il bimbo di cinque anni del quale si sono perse le tracce da più di 24 ore nell’imperiese, nel comune di Latte, a pochi chilometri dal confine con la Francia.

Le ricerche stanno proseguendo e vedono impegnate decine di persone: Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, forze dell’ordine, Proteziine Civile, oltre che le unità cinofile e gli elicotteri.

Il racconto del testimone sarebbe ricco di contraddizioni. L’uomo avrebbe inizialmente detto agli investigatori di aver aiutato il bambino ad attraversare la strada nei pressi del campeggio dove il piccolo era appena arrivato con la sua famiglia, mentre nelle scorse ore avrebbe detto di averlo accompagnato con la sua auto. Per questo motivo, il mezzo è stato sequestrato poco dopo cena.

