Genova, funerale sociale, Asef aumenta gli sconti su base Isee

Genova – Asef rafforza le agevolazioni per le famiglie meno abbienti e risponde in modo ancora più forte alla vocazione sociale inserita nel proprio statuto di fondazione e cambia il regolamento per accedere alle agevolazioni economiche

Aumentano gli sconti per i meno abbienti offerti da A.Se.F., l’azienda delle onoranze e dei trasporti funebri del Comune di Genova. Si amplia, infatti, la finestra delle agevolazioni economiche legate al reddito proposte dalla pubblico-partecipata nell’ambito del “funerale sociale”, un progetto varato durante l’emergenza Covid e consolidato negli anni successivi. Il nuovo regolamento introduce una ulteriore fascia reddituale, più alta rispetto alla massima precedente: si alza da 10mila a 15mila euro il valore dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) che apre le porte alla scontistica.

Gli sconti vanno da un massimo di 840 euro ad un minimo di 390 euro e sono legati, in modo decrescente, alla fascia di Isee presentato dalla persona che organizza il servizio funebre per un proprio congiunto.

Il fondo sociale a cui l’azienda attinge per l’anno in corso ammonta a centomila euro. Dal primo gennaio scorso ad oggi hanno avuto accesso alle agevolazioni 61 famiglie, per un totale già erogato da A.Se.F. di 36mila euro.

Resta dunque un “tesoretto” in pancia alla partecipata Comunale spendibile per aiutare le famiglie che, a fronte della necessità di organizzare un servizio funebre, si trovino in difficoltà. “A.Se.F., come le altre aziende partecipate dal Comune di Genova, ha una finalità prettamente sociale – commenta l’amministratore unico Maurizio Barabino – È nel nostro mandato individuare e mettere in pratica politiche finanziarie di supporto ai cittadini più fragili a seconda del mutare delle condizioni socio economiche correnti. Le nostre valutazioni si basano su indicatori interni e sono frutto di un costante confronto con il Comune di Genova”.

Più l’Isee è basso, dunque, maggiore sarà lo sconto. Ecco le fasce Isee ed i rispettivi sconti: da 0 a 2mila euro: 840 euro; da 2mila a 5mila euro: 690; da 5mila a 10mila euro: 490 euro; da 10mila a 15 euro: 390 euro.

“La copertura del costo di un funerale è, spesso, una spesa imprevista e, sempre, indifferibile – prosegue Barabino – Grazie a questo progetto, oggi siamo in grado di sostenere un numero maggiore di famiglie, agendo in un momento di generale sofferenza economica”. Lo scorso anno le persone che avevano ottenuto agevolazioni presentando il proprio Isee furono 172. Ma cosa è possibile fare se, al momento dell’organizzazione del servizio, non si è in possesso di un Isee aggiornato? “È sempre possibile confrontarsi con un addetto A.Se.F. in servizio in una delle nostre agenzie – chiarisce l’amministratore unico – Sarà l’addetto a spiegare quale documentazione alternativa può essere presentata, in attesa di una rapida valutazione da parte della direzione aziendale”. Gli sconti vengono infatti già calcolati in preventivo e concessi in fattura.

Oltre ai funerali su base Isee, A.Se.F. garantisce il servizio funebre anche a chi, in vita, era stato assistito dai Servizi sociali del Comune. Da gennaio ad oggi i funerali ad assistiti, il cui costo è simbolico e sostenuto dall’Amministrazione comunale, sono stati 101. Nel 2024 furono 178.