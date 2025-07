Genova, infermiere morto a Pontetto, oggi i funerali al San Martino

Genova – Chiesa gremita e addio commosso di tanti amici e colleghi, per il funerale di Fabrizio Favata, l’infermiere di 54 anni deceduto lo scorso 2 luglio dopo un tuffo in mare a Pontetto.

Familiari e amici si sono uniti nell’ultimo commosso saluto all’uomo che è rimasto nel cuore delle persone con cui ha lavorato.

“Ciao Fabrizietto, amico di tutti coloro che indossano la divisa” Così Stefano Piastra, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato ha salutato dal pulpito l’amico infermiere Favata lavorava al pronto soccorso, ed era un sostegno, fidato e certo, di poliziotti, carabinieri, finanzieri, agenti della polizia locale che, per servizio, giungevano in via Mosso con un’urgenza, per sé o per gli altri.

Al suo funerale, che si è tenuto stamani nella chiesa interna all’ospedale, alle decine di colleghi si sono uniti moltissimi rappresentanti delle forze dell’ordine. Al termine delle accorate parole di Piastra, un lungo applauso ha riempito le navate.

La cerimonia è stata officiata da cappellano, padre Emanuele, che ha avuto parole di conforto per i famigliari e i moltissimi amici e colleghi che hanno gremito la chiesa.

In un clima di grande commozione, il poliziotto, in servizio da molti anni al posto fisso di polizia interno al nosocomio, ha parlato “in nome di tutti i colleghi che sono stati aiutati da Fabrizio” ha detto. “Penso di dovergli un tributo, per me e per tutti quelli che indossano ed hanno indossato una divisa – ha proseguito Stefano Piastra – Poliziotti, carabinieri, finanzieri, polizia locale: non faceva distinzioni. C’è una frase che tante volte viene abusata, buttata lì per caso, ma nel caso di Fabrizio è vera: lui era uno di noi. Una parte di noi, una parte delle forze dell’ordine”. E ancora: “Lui si distingueva dagli altri colleghi anche per il disinteresse: non ci ha mai chiesto niente in cambio della sua grande disponibilità e generosità” ha concluso.

Al termine della cerimonia il feretro, ricoperto da girasoli e rose, è stato trasportato dal personale di A.Se.F. del Comune di Genova, a cui sono state affidate le esequie, al cimitero di Staglieno, per la cremazione. Le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Pieve Ligure.