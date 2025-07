Meteo Liguria, nuvole in aumento, domani possibili temporali

Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo continua a proteggere la Liguria dalle perturbazioni e anche oggi, sabato 12 luglio 2025 è atteso tempo stabile anche se con qualche nube in più, ma senza piogge.

Un peggioramento è invece atteso per domani, domenica 13 luglio, con possibili temporali e variabilità lunedi 14 con ampie schiarite ed assenza di fenomeni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 12 Luglio 2025

Al mattino qualche nube bassa sarà possibile sul settore centro-orientale della costa, in genere sereno altrove.

Nel pomeriggio passaggio di velature o nubi alte con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato.

In serata ritorno della nuvolosità bassa lungo la costa centrale, cielo sereno altrove.

Venti da deboli a moderati da sud con locali rinforzi sui versanti padani nel pomeriggio.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature in aumento le minime, stazionarie le massime. Tasso di umidità in aumento.

Costa: Min: +18°C/+22°C – Max: +26°C/+29°C.

Interno: Min: +8°C/+14°C – Max: +23°C/+27°C.