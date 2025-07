Ventimiglia, bambino scomparso, ricerche tutta la notte

Ventimiglia (Imperia) Sono proseguite tutta la notte le ricerche del piccolo Alain, il bambino di cinque anni scomparso da ieri in frazione Latte. Le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile hanno setacciato sentieri e strade ma del piccolo non è stata trovata traccia e comprensibilmente aumenta il timore che gli possa essere accaduto qualcosa.

Il bambino si sarebbe allontanato ieri pomeriggio da un campeggio della zona e i genitori ne hanno segnalato la scomparsa attivando le ricerche e le indagini delle forze dell’ordine. Immediata la catena di solidarietà con persone che si sono messe a cercare il piccolo in ogni dove ma senza purtroppo esito sino ad ora.

L’ultima segnalazione arriverebbe da una persona che avrebbe aiutato il bambino ad attraversare la strada poiché sembrava volerlo fare ed era solo.

Il piccolo Alain indossava una t-shirt bianca e un paio di pantaloncini verdi al momento della scomparsa. Ha caratteri somatici asiatici ma è italiano.

Chiunque lo incontri o abbia notizie di lui dovrebbe chiamare subito il 112 o recarsi dalle forze dell’ordine.