Ventimiglia, i soccorritori che hanno trovato Allen: “Quando si è mosso emozione unica”

Ventimiglia (Genova) – “Il bambino era nel bosco, era rannicchiato tra erbacce e rovi. All’inizio era immobile e fermo, poi da lontano l’abbiamo visto alzare un braccio come per toccarsi il naso e in quel momento lì è stata un’emozione unica perché abbiamo visto che era vivo. Per noi era l’emozione più bella”, a parlare è Dario Mattiauda, uno dei soccorritori della Protezione Civile di Pompeiana che questa mattina, intorno alle ore 9, ha trovato Allen.

Le ricerche andavano avanti ormai da più di 36 ore, ossia da quando si erano perse le tracce del bambino nei pressi del ‘Campeggio Por la Mar’ a Latte, dove era appena arrivato con la famiglia per una vacanza.

“Non era spaventato, era lì. Aveva delle leggere escoriazioni sulle gambe, ma apparentemente stava bene. Quando ci siamo avvicinati non ha fatto niente”, ha continuato il soccorritore intervenuto nella conferenza stampa.

Dopo il ritrovamento, il piccolo è stato per un primo momento riconsegnato tra le braccia dei genitori e poi affidato alle cure dei sanitari presenti sul posto-

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]