Autostrade, incidenti e lavori: mattinata da incubo in A7, A10 e A26

Genova – É un inizio di giornata e di settimana molto complicato quello che si sta vivendo in queste ore lungo le Autostrade della Liguria.

La situazione più complessa si registra lungo l’A7 Genova Milano, in direzione nord, dove questa mattina un camion ha perso il rimorchio causando pesantissime ripercussioni sul traffico. A diverse ore dall’accaduto, si registrano ancora 7km di coda verso nord con centinaia di macchine e mezzi pesanti ancora bloccati e i mezzi di soccorso che hanno raggiunto il luogo dell’incidente. Non si registrano feriti, ma al momento non si conoscono i tempi di ripristino della regolare circolazione.

Situazione complessa anche in A26, le code hanno raggiunto una lunghezza di 3km tra il bivio con l’A26 e il casello autostradale di Masone.

Infine, un incidente si è verificato poco dopo le ore 10 lungo l’Autostrada A10, nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, verso ponente: al momento non si conosce la dinamica di quanto accaduto e nemmeno l’eventuale presenza di persona rimaste ferite a seguito dell’impatto, ma la lunghezza della coda ha rapidamente raggiunto i 3km.

