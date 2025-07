Genova, guida in corso Italia ubriaco e con sette passeggeri a bordo: 26enne nei guai

Genova – Stava zigzagando in maniera pericolosa in corso Italia, mettendo a serio pericolo l’incolumità degli altri automobilisti e pedoni. Per questo motivo, un giovane di 26 anni è stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un servizio di controllo nella zona.

Appena la vettura si è fermata, i militari dell’arma hanno constatato come all’interno della macchina fossero presenti ben sette passeggeri oltre al guidatore, per un totale di otto persone. Inoltre il giovane è sembrato in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche: sottoposto all’etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico pari a due volte quello consentito per legge. Come se non bastasse, il 26enne alla guida è risultato sprovvisto di patente.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia, mentre i passeggeri sono stati sanzionati per non aver indossato le cinture di sicurezza.

——————————————————————————————————

