Maltempo Liguria, frana sulla Sp 490 del Colle del Melogno: incerti i tempi di riapertura

Magliolo (Savona) – Permane la chiusura della Strada Provinciale 490 nel territorio comunale di Savona, a seguito delle forti piogge che ieri si sono abbattute sulla Liguria che hanno causato una smontamento che ah interessato la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della Provincia di Savona, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Fin dai minuti successivi all’accaduto la strada è stata chiusa e messa in sicurezza per consentire lo svolgimento degli accertamenti necessari.

Al momento, spiega la Provincia, si conferma “l’impossibilità di riaprire – anche solo parzialmente e a senso unico alternato – il tratto in oggetto della Sp 490 del Colle del Melogno, interessato da un cedimento del fronte roccioso”.

Anche nella giornata di oggi sono previsti nuovi sopralluoghi e verrà disposto un intervento di somma urgenza per cercare di ripristinare quanto prima la situazione.

