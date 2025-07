Scontri nel derby e assalto al pullman della Sampdoria, due ultras finiscono in carcere

Genova – Due ultras della Sampdoria in carcere, altri cinque agli arresti domiciliari e quattro obblighi di firma. Sono queste le decisioni della giudice Carla Pastorini, che arrivano a circa due settimane di distanza dalla chiusura degli interrogatori.

La Procura aveva inizialmente chiesto l’arresto per tutti, riformulando poi le accuse nelle settimane successive. Le persone coinvolte, tutte appartenenti alla tifoseria organizzata blucerchiata, si erano scusate davanti al giudice, ammettendo di aver sbagliato nei loro comportamenti.

I fatti in questione sono due: il primo è relativo agli scontri avvenuti prima, durante e dopo il derby della Lanterna dello scorso 25 settembre con la tifoseria organizzata del Genoa e con le forze dell’ordine, il secondo all’assalto del pullman della squadra blucerchiata dopo la pesante sconfitta ottenuta al Ferraris contro il Frosinone lo scorso marzo.

A metà aprile erano state chiuse le indagini a seguito delle violenze che avevano riguardato quei giorni di settembre. A tal proposito, erano state 29 le persone appartenenti alle tifoserie organizzate di Genoa e Sampdoria ad essere indagate.

