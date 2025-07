Autostrade, incidente in A26: donna sbanda con l’auto e finisce all’ospedale

Masone (Genova) – Un incidente si è verificato poco dopo l’alba lungo l’Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce. É accaduto intorno alle ore 7 nel tratto compreso tra i caselli di Masone e di Ovada, al confine tra Piemonte e Liguria, in direzione nord.

Secondo quanto emerso, una donna che si trovava alla guida di un’auto avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, sbandando e andando a sbattere contro alcuni cartelli di un’area cantiere posizionati a lato strada.

La donna è rimasta ferita a seguito dell’impatto. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarla all’ospedale Evangelico di Genova Voltri in codice giallo, quello di media gravità.

Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto successo e il motivo per il quale la donna ha perso il controllo del mezzo, mentre si escluderebbe il coinvolgimento di altri veicoli.

