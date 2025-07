Genova, la Marinella di Nervi all’asta a fine settembre: base da oltre 1,6 milioni

Genova – Dopo che il caso del ‘fallito’ tentativo di rilancio si è trasferito in Tribunale con un buco che supererebbe i due milioni di euro, adesso dovrebbe aprirsi un nuovo capitolo per la ‘Marinella’ di Nervi, il celebre locale che sorge lungo la passeggiata del levante genovese che un tempo è stato un simbolo del turismo della città.

L’immobile è di proprietà del demanio comunale e dovrebbe essere ceduto tramite una concessione ventennale. L’asta è prevista per il 29 settembre e a gestire la procedura sarà il commercialista Dante Benzi: la base d’asta è di 1 milione e 623mila euro.

Nonostante i recenti tentativi non andati a buone fine, sarebbero diversi gli imprenditori genovesi – ma anche provenienti da Milano, Torino o altre città italiane – che avrebbero manifestato interesse nel progetto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]