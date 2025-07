Genova, rapina un passante in pieno centro storico: denunciato

Genova – Durante un controllo appiedato che si stava svolgendo ieri pomeriggio tra le vie del centro storico di Genova, gli agenti della Polizia di Stato sono stati avvicinati da un uomo di 50 anni che ha denunciato loro di esser stato rapinato da uno sconosciuto mentre transitava in via Prè.

Proprio mentre la vittima stava raccontando quanto successo e forniva una descrizione del malvivente, il presunto rapinatore è transitato poco distante. A quel punto, il 50enne si è avvicinato verso di lui dando origine ad un battibecco.

Prima che la situazione potesse degenerare, le forze dell’ordine sono intervenute e hanno separato i due litiganti. In un secondo momento, hanno fermato il presunto malvivente e l’hanno trasportato in Questura, dove è stato denunciato.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]