Genova, ruba in un supermercato alla Foce e aggredisce un vigilante: denunciato

Genova – Un uomo di 31 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per una tentata rapina presso un supermercato situato in via Casaregis, del quartiere genovese della Foce.

É accaduto intorno alle ore 20, quando l’uomo ha fatto il suo ingresso nel locale e ha tentato di nascondere alcuni brick di vino all’interno del suo zaino. Una volta passato dalle barriere dell’antitaccheggio, però, è scattato l’allarme.

A quel punto, un addetto alla vigilanza ha tentato di fermarlo, ma è subito stato spintonato e aggredito.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno riportato la situazione sotto controllo e hanno fermato il malvivente prima che potesse guadagnarsi la fuga. Dopo averlo accompagnato in Questura, è stato denunciato per rapina.

