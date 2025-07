Moneglia, tartaruga Caretta trovata morta impigliata in una rete

Moneglia (Genova) – Nell’estate in cui per il momento si segnalano ben otto nidi di tartaruga Caretta caretta presenti sulle spiagge della Liguria, arriva anche una brutta notizia: un esemplare di tartaruga è stato ritrovato morto dopo esser rimasto impigliato in un rete abbandonata.

É accaduto a largo del mare di Moneglia e a segnalarlo sono stati alcuni pescatori, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto di Sestri Levante, che non ha potuto far altro che recuperare l’animale senza vita.

“Al di là del dispiacere per la morte del giovane esemplare di tartaruga esiste una realtà di reti da pesca abbandonate in fondo al mare sui relitti e sulle scogliere tra Lavagna e le Cinque Terre. Per questa ragione insieme ai volontari video maker verranno monitorate le situazioni più pericolose e con il comando saranno studiate operazioni di recupero“, spiega Sergio Maddalena.

