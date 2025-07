Scomparsa Allen, i volontari della Protezione Civile ricevuti a Palazzo Chigi

Roma – Sono stati ricevuti ieri a Palazzo Chigi dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i tre volontari della Protezione Civile ligure (Matteo Trecci, Edoardo Campione e Dario Mattiauda) che per primi hanno ritrovato il piccolo Allen, il bambino di 5 anni che era scomparso ormai da 36 ore a Latte, frazione del comune di Ventimiglia.

Insieme a loro erano presenti anche Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Giacomo Raul Giampedrone, assessore della Protezione Civile ligure, e Stefano Vergante, responsabile del settore regionale.

I tre volontari hanno raccontato quanto successo durante una conferenza stampa che si è svolta domenica pomeriggio, descrivendo la propria gioia quando da distante hanno visto il piccolo muoversi.

Intanto, dopo 24 ore di ricovero in ospedale, il bambino è stato dimesso dall’ospedale e ha fatto rientro a Torino con la sua famiglia, mentre proseguono le indagini per cercare di ricostruire quanto successo in quelle 36 ore che il piccolo avrebbe trascorso da solo all’aperto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]