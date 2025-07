Albenga, auto di ribalta sul ponte Rosso: conducente all’ospedale

Albenga (Savona) – Attimi di paura si sono vissuti nel corso del pomeriggio di oggi ad Albenga, nei pressi del ponte Rosso. E’ accaduto intorno alle ore 16.

Secondo quanto ricostruito, un uomo che si trovava alla guida di una vettura avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo e si sarebbe ribaltato.

Al momento rimane da chiarire la causa dell’incidente, che non avrebbe visto il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Il guidatore è rimasto ferito a seguito dell’impatto ed è stato trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

