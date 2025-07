Incidente mortale tra Vallebona e Seborga, la vittima è Federico Cetraro

Seborga (Imperia) – É Federico Cetraro la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina lungo la strada tra Vallebona e Seborga. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 8, quando una macchina si è scontrata con la moto guidata dalla vittima.

L’impatto sarebbe stato molto violento e il giovane avrebbe perso la vita praticamente sul colpo rendendo inutili i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118 giunti sul posto.

Cetraro aveva 28 anni ed era diventato papà appena sei mesi fa, a gennaio. Domenica prossima era in programma il battesimo del figlio. Da quanto emerso, questa mattina si stava recando al lavoro.

Oltre all’ambulanza, sul posto sono giunti anche i Carabinieri e la Polizia Stradale. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto successo.

La tragedia ha sconvolto la zona e tutta la comunità del comune di Seborga dove il giovane viveva.

