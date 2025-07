Meteo Liguria, ancora sole e caldo ma è in arrivo un peggioramento

Ancora alta pressione sul Mediterraneo centro meridionale a mantenere condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla Liguria ma un nuovo sistema depressionario sta muovendo dall’Oceano Atlantico settentrionale, pronto a fare irruzione sul continente alle porte del weekend con nuovi temporali. Nuvolosità in aumento già da sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 17 Luglio 2025:

Giornata diffusamente soleggiata su tutta la regione: l’unico evento degno di particolare menzione sarà lo sviluppo di cumuli sulle Alpi Liguri nel pomeriggio, dove però non si prevedono fenomeni temporaleschi associati.

Venti deboli, al più moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali, in via di indebolimento nel corso del pomeriggio.

Mare mosso a levante e al largo, poco mosso altrove; in fase di scaduta fino a poco mosso nel corso della giornata.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento sui settori costieri centro-occidentali a causa di compressione adiabatica.

Sulla costa temperature minime tra +19°C/+23°C e massime tra +25°C/+33°C.

Nell’interno temperature minime tra +10°C/+20°C e massime tra +24°C/+34°C.