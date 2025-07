Genova, incidente a Struppa: peggiorano le condizioni del vigile. Salis in visita all’ospedale

Genova – Si è registrano un peggioramento delle condizioni di salute del vigile di 31 anni rimasto coinvolto nel gravissimo incidente avvenuto questa mattina in via Pedullà, nel quartiere genovese di Struppa. L’uomo si trova al momento ricoverato presso il Punto di Rianimo del Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino.

Presente sul posto la Sindaca di Genova, Silvia Salis, accompagnata dai vertici della Polizia Locale e dall’Assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale, Arianna Viscogliosi.

Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che il vigile stesse viaggiando a bordo della propria moto percorrendo la strada ad alta velocità e con le sirene accese, quando si sarebbe scontrato con un’auto a bordo della quale viaggiava una donna – rimasta illesa – e due bambine, ferite lievemente e trasportate in codice giallo all’ospedale Gaslini.

Le condizioni dell’uomo sono apparse critiche fin da subito. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari del 118 l’hanno intubato e trasportato all’ospedale.

