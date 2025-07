Incidente sul lavoro a Cairo Montenotte, operaio in codice rosso

Cairo Montenotte (Savona) – Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina lungo la Strada Provinciale 29, nel territorio comunale di Cairo Montenotte.

É accaduto nei pressi di un cantiere dell’Autostrada A6 Savona-Torino. A rimanere ferito è stato un operaio, che è caduto da un altezza di diversi metri e ha sbattuto rovinosamente a terra.

Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito. I sanitari del 118 giunti sul posto, dopo le prime cure, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero, che l’ha trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto sono giunti i Carabinieri e i tecnici dello Psal, che hanno avviato gli accertamenti necessari a far luce su quanto accaduto e a chiarire la dinamica dell’incidente.

