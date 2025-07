Chiavari, rotonde danneggiate dai Tir

Chiavari – Un appello per salvare le rotonde presenti lungo le strade cittadine, sempre più spesso colpite e danneggiate da Tir di passaggio a causa delle chiusure autostradali. Lo lanciano i residenti che hanno tracciato la scritta “Help” su una delle rotonde più danneggiate.

Sono sempre più rilevanti, infatti, i danni causati dal transito di mezzi pesanti sulle strade della cittadina del levante ligure. I mezzi passano in strade non certamente progettate per il traffico pesante e spesso urtano e danneggiano le costruzioni o addirittura scagliano materiale lapideo contro le auto in sosta o, ancora, vetrine e portoni di palazzi.

Un appello viene lanciato sui social affinche aumentino i controlli, specie nelle ore notturne e che i costi dei controlli ricadano sulle società che gestiscono le autostrade che stanno lavorando da anni a manutenzioni che potevano essere diluite nel tempo e che rendono necessarie chiusure notturne che spingono i Tir a percorsi “alternativi”.