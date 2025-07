Cinque Terre, turista punta da calabrone, trasportata in elicottero

Manarola (La Spezia) – E’ stata punta da una grossa vespa, forse un calabrone o una velutina, mentre percorreva a piedi il sentiero per Corniglia, nelle Cinque Terre, e si è sentita male molto rapidamente facendo pensare ad uno choc anafilattico o comunque ad una forte reazione allergica.

Momenti di comprensibile paura, questo pomeriggio, per una turista straniera di 50 anni che è stata trasferita d’urgenza in ospedale, al San Martino di Genova, per una sospetta reazione allergica alla puntura di un insetto.

La donna si è sentita mancare subito dopo la puntura e i soccorritori, giunti sul posto, temendo un ulteriore peggioramento hanno chiesto l’intervento dell’elicottero del 118.

La donna è stata stabilizzata e poi trasferita in elicottero in ospedale dove le è stato somministrato un farmaco salvavita.

Una volta sotto il controllo medico, la donna si è ripresa e non sarebbe in pericolo di morte.

Una seconda reazione allergica alla punture di una grossa vespa dopo quella di questa mattina in frazione Nirasca, nel comune di Pieve di Teco dove un 45enne assalito dalle vespe è caduto con il trattore che stava guidando in un dirupo.